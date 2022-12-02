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Омбудсмен рассказал, на сколько упал оборот «Вкусно — и точка»

Омбудсмен: оборот «Вкусно — и точка» упал на 15-20% после открытия под новым брендом

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Пресс-службы «Вкусно - и точка»

У ресторанов сети предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» (ранее McDonald's) после смены названия и открытия точек под новым брендом оборот упал на 15-20%. Об этом заявил ТАСС председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

«У «Вкусно — и точка» снизился оборот на 15-20%, по нашей оценке», — сказал Миронов.

По мнению омбудсмена, подобная ситуация произойдет и с работавшими под брендом KFC ресторанами после открытия.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба выдала ижевскому франчайзи KFC — «Смарт Сервис Лтд» — разрешение на покупку бизнеса Yum! Restaurants (владелец бренда сети быстрого питания KFC).

До этого российское дочернее предприятие американской компании Yum! Restaurants, сменило название перед продажей на «Юнирест».

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