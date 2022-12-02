Приднестровье выразило готовность обеспечить Молдавию электроэнергией

Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, готова обеспечить Молдавию электричеством при необходимом количестве газа. Об этом заявил министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев, слова которого приводит ТАСС.

«Предложение Приднестровья максимально конструктивное, и вы знаете, что та электроэнергия, которую поставляет наше предприятие, по цене наиболее выгодна в региональном масштабе», — сказал Игнатьев перед встречей с вице-премьером Молдавии Олегом Серебряном.

Он уточнил, что генерация электроэнергии снизилась в связи с дефицитом газа, и возобновление поставок будет в том числе будет обсуждаться на встрече с Серебряном.

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский ранее заявил, что Молдавия пытается обострить ситуацию на Днестре, но Тирасполь не будет отвечать зеркальными мерами. Он указал на сокращение молдавской стороной поставок газа на левый берег Днестра, а также на блокирование перевозок ряда товаров в Приднестровье.