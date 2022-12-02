Экономисты Рожанковский и Алиев объяснили укрепление евро ослаблением доллара

Основная причина укрепления мировых валют – евро и региональных – связана с риторикой США, которая приводит к ослаблению доллара. Спред между долларом и евро сокращается, что отражается и на курсе валют. Те, что торгуются против доллара, укрепляются при его ослаблении. Об этом «Газете.Ru» сообщили экономист Владимир Рожанковский и доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. В пятницу на торгах на Мосбирже курс евро в моменте поднимался выше 65 руб. Это произошло впервые с 7 июля.

Рожанковский, комментируя тренд, отметил, что основная причина укрепления мировых валют – евро и региональных – связана с риторикой США, которая приводит к ослаблению доллара.

«Вчера выступал председатель Федрезерва США Джером Пауэлл и дал понять, что политика гипержесткого повышения процентных ставок завершается. Но инфляция остается высокой. Большинство экономистов считает, что ее невозможно преодолеть сугубо монетарными методами. Она будет продолжаться долгие годы. В результате доллар ослабляется. А валюты, которые торгуются против доллара – в том числе евро, наоборот укрепляются», — рассказал Рожанковский.

Эту точку зрения поддержал Алиев.

«Укрепление евро связано с ужесточением денежно-кредитной политики в ЕС и разговорами о сверхжесткой ДКП в США. Спред между долларом и евро сокращается. Это сказывается и на курсе», — отметил он.

По мнению Алиева, общий тренд на укрепление евро будет продолжен и в следующем году. При этом инвесторам стоит помнить о рисках при покупке евро, добавил он.

«Как мы видим сейчас, многие начали скупать евро, так как курс после решения Стран ЕС 5 декабря может сильно возрасти по отношению к рублю. Но этот тренд не будет долгосрочным и скорее всего – из-за позиции ЦБ РФ по девалютизации российской экономики», — уточнил Алиев.

К 7:04 мск евро торговался по курсу 65,2 руб./€. К 12:53 мск курс евро был на уровне 65,1 руб./€. Доллар к 7:16 торговался по курсу 61,52 руб./$. К 12:53 мск он достиг отметки в 61,8025 руб./$.