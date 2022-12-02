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Мишустин заявил о турбулентности мировой экономики и периоде трансформаций

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Мировая экономика находится в состоянии турбулентности, пострадавшие от пандемии коронавируса торговые и иные связи столкнулись с новыми испытаниями. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

«Мировая экономика и глобальные рынки находятся в состоянии турбулентности», — сказал премьер в ходе российско-узбекистанского бизнес-форума в Самарканде.

Он напомнил слова президента РФ о том, что «мир вступил в период трансформаций, которые носят фундаментальный характер». По его словам, многие торговые, производственные и логистические связи, которые уже пострадали от пандемии коронавируса, «столкнулись с новыми испытаниями».

Прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по росту мировой экономики в 2023 году ухудшился — увеличение глобального ВВП в 2023 году может составить менее 2%. Среди причин снижения роста в организации назвали ситуацию вокруг Украины и «одновременное замедление» экономики в Европе, Китае и США.

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