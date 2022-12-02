Курс евро на Мосбирже превысил 65 рублей впервые с 7 июля

Курс евро поднялся выше 65 руб. впервые с 7 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 7:04 по московскому времени, курс евро вырос на 1,25%, достигнув 65,2 руб.

К 7:05 евро замедлил рост и опустился до 64,87 руб. Курс доллара в это время показывал рост на 0,04%, до 61,51 руб.

Курс китайского юаня снизился на 0,5 коп., до 8,719 руб.

28 ноября курс евро на Мосбирже превышал 64 руб. впервые с 12 октября.

Ранее директор департамента денежного рынка Московской биржи Сергей Титов рассказал РБК, что доля доллара и евро в торгах на денежном рынке площадки резко упала по сравнению с началом года.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев также прогнозировал, что в 2023 году тенденция укрепления доллара США может сохраниться из-за глобальной рецессии, что с большой долей вероятности приведет к ослаблению курса рубля до 70 расчетных единиц за доллар.