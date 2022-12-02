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«Известия»: ретейлеры не планируют повышать цены на деликатесы к Новому году

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Премиальная продукция к праздничному новогоднему столу не подорожает. Об этом заявили федеральные ретейлеры газете «Известия».

Стабильными окажутся цены на рыбу и икру, колбасы, овощи и фрукты, а также игристые вина, уточнил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

В среднем, такая премиальная продукция дорожала на 10–15% перед праздниками.

Отказ от повышения цен обусловлен тем, что пик инфляционной нагрузки уже пройден. По ключевым категориям были сформированы товарные запасы и зафиксированы закупочные условия.

Караваев указал, что декабрь наоборот отличается высокой промоактивностью.

«И, конечно, важно учитывать фактор конкуренции и стремление торговых сетей поддержать потребителей в праздничный период», — заключил представитель АКОРТ.

Ранее в Рыбном союзе рассказали, ждет ли россиян дефицит красной икры и рыбы к Новому году. Была названа единственная рыба, которая подорожала.

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