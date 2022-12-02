В Рыбном союзе рассказали, ждет ли россиян дефицит красной икры и рыбы к Новому году

В России к Новому году не прогнозируется существенного повышения цен на красную икру и рыбу. Об этом рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин «Москве 24». Он также добавил, что дефицита тоже не будет наблюдаться.

«Мы не ожидаем как существенного роста, так и падения стоимости красной икры и красной рыбы к Новому году», уточнил Панин. По его словам, на столах россиян чаще представлены либо аквакультурные лосось и форель, либо дикие виды дальневосточных лососевых рыб – кета, горбуша, нерка, кижуч, сима и чавыча.

Летом цена на аквакультурный лосось достигла исторического пика в 2 тыс. руб. за килограмм, но сейчас цена нормализовалась. Глава союза указал, что и стоимость дикой нерки, кеты и кижуча осталась в диапазоне прошлогодних цен.

В цене выросла только горбуша, так как ей свойственна цикличность. С ее добычей чаще случается один год «рыбный», а другой — нет. В текущем году выловили только 147 тонн, а в 2021 — 424 тыс. тонн. Цена взлетела в два раза.

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