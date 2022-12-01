Сбер выбрал 9 лучших молодежных бизнес-проектов и стартапов в области ИИ

В Москве 1 декабря состоялся демо-день акселерационных программ Сбера для молодежи и стартап-проектов в сфере искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба компании.

В рамках мероприятия свои технологические стартапы представили 20 команд школьников и студентов из молодежных акселераторов Сбера и 10 разработчиков в сфере искусственного интеллекта, которые получили гранты Фонда содействия инновациям в ходе федерального проекта «Искусственный интеллект», центром компетенций которого является Сбер.

«Самое главное в любом бизнесе — это вы, ваша креативность, ваша уверенность в том, что всегда, в любой ситуации можно заработать. Если вы поставите себе планку, например, в тысячу процентов годовых, то как минимум сто процентов вы точно заработаете. Нет ничего неисполнимого в бизнесе, особенно если вы прошли через наши молодежные акселераторы Сбера», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Эксперты оценили выступления участников демо-дня и определили 9 команд-победителей. Так, в в школьном акселераторе победили: Inwors — веб-приложение для оцифровки технических планов в 3D, г. Москва; Rostok — биоурны для праха домашних животных с системой высадки саженцев, г. Сургут; Будь рядом! — украшения по отслеживанию местоположения больного с оповещением в приложении, г. Омск.

В студенческом акселераторе победу одержали: Labmein — нанороботы для лечения атеросклероза и тромбоза, г. Москва; SPAWN — технология переработки целлюлозосодержащих отходов при помощи грибов, г. Санкт-Петербург; SnackSack — платформа для продажи хороших продуктов, у которых скоро истечет срок годности, г. Москва.

В ИИ-треке лучшими стали: Альфасейсмика — геофизические методы неразрушающего контроля зданий и сооружений, г. Новосибирск; Sherpa RPA — платформа роботизации рутинных бизнес-процессов, г. Астрахань; Polyptron — алгоритм компьютерного зрения для распознавания новообразований в нижних отделах ЖКТ, г. Челябинск.

Отмечается, что лауреаты молодежных акселераторов разделили денежные призы, которые смогут потратить на приобретение техники для дальнейшей работы над своими стартапами. Студенческая команда Labmein также получила грант от Moscow Seed Fund. Лучшие ИИ-проекты, а также студенческий стартап Маркер, ассистент для письма на основе ИИ, — получили гранты на использование в своей работе вычислительных мощностей суперкомпьютера Кристофари. Также школьники получат дополнительные баллы к ЕГЭ и другие льготы при поступлении в вузы в 2023 году.