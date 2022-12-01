В Минфине предложили ограничить налоговый режим для самозанятых

Заместитель директора департамента налоговой политики Минфина России Виталий Прокаев заявил, что считает целесообразным ограничить налоговый режим для самозанятых. Об этом он сообщил в Совете Федерации, передает РБК.

Самозанятые платят налог на профессиональный доход по льготной ставке — 4% (при оказании услуг физлицам) или 6% (при оказании услуг юрлицам).

Сейчас в России зарегистрировано более 6 млн самозанятых.

Ранее сообщалось, что в консолидированный бюджет России в сентябре 2022 года поступило на 41,4% меньше налогов относительно марта этого же года. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на подсчеты аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сделанные на основе данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

Отмечается, что на сокращение поступлений повлияло укрепление курса национальной валюты и снижение объема поставок углеводородов на фоне ограничительных мер.