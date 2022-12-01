«Лукойл» возобновил переговоры с американской Crossbridge Energy Partners о НПЗ в Италии

Российская нефтяная компания «Лукойл» возобновила переговоры с американской энергетической Crossbridge Energy Partners о продаже последней находящегося на Сицилии нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на сообщение источников.

По данным собеседников издания, «Лукойл» планирует заключить соглашение о продаже своего актива на сумму €1,5 млрд до 5 декабря. В то же время, как отмечает газета, правительство Италии считает, что сделка потребует намного больше времени.

Кром того, по сведениям источников Financial Times, российская компания провела переговоры и с сингапурским нефтетрейдером Trafigura на случай, если договориться с американской организацией не удастся.

В первой половине ноября газета Financial Times сообщила, что «Лукойл» отказался продать свой нефтеперерабатывающий завод на Сицилии американской инвестиционной организации Crossbridge Energy Partners.

Накануне агентство ANSA написало, что итальянское правительство рассматривает возможность включения нефтеперерабатывающего завода ISAB на острове Сицилия в перечень критически важных со стратегической точки зрения инфраструктурных объектов.