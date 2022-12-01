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Доля доллара и евро во внешних платежах РФ снизилась более чем в полтора раза

ЦБ: доля доллара и евро во внешних платежах России уменьшилась до 50% с 79% на начало года

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Доля доллара и евро во внешних платежах РФ снизилась примерно до 50% с 79% на начало 2022 года. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности, который подготовил Центральный банк (ЦБ) России.

Как указали в Центробанке, «выстраивание платежей в альтернативных валютах связано со своими сложностями» – для этого необходимо «создать инфраструктуру (то есть ту же систему корреспондентских счетов, способы передачи сообщений, инфраструктуру валютообменных операций – через биржу или на межбанковском)». В настоящее время выстраивается такая инфраструктура.

«В частности, уже около 50% платежей происходит в альтернативных доллару и евро валютах, тогда как в начале года этот показатель составлял 21%», — сказано в обзоре.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала со ссылкой на опубликованный проект постановления правительства о правилах расчетов российских экспортеров и импортеров с иностранными партнерами, что Минфин РФ разработал правила расчетов наличной валютой, благодаря которым ее можно будет использовать в расчетах за импорт и экспорт.

В документе говорится, что резиденты могут получать от нерезидентов рубли и валюту в соответствии с внешнеторговыми контрактами без ограничений по сумме. Речь идет о поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг, передаче информации и результатах интеллектуальной деятельности (РИД), в том числе исключительных правах на них. При этом полученные таким способом деньги можно использовать в расчетах с иностранными контрагентами.

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