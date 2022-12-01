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Депутат Аксененко: комитет по ЖКХ проконтролирует обещание правительства 1,5 года не повышать тарифы

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко сообщил «Газете.Ru», что вопрос с обещанием правительства не повышать тарифы ЖКХ до 2024 года будет взят на особый контроль. С 1 декабря по решению правительства России коммунальные тарифы были повышены на 4,8%.

«Ручаться за то, что в следующем году не будет попыток повышения тарифов за коммунальные услуги я, как депутат, не могу. Но этот момент с обещанием не повышать тариф в течение полутора лет мы будем держать профильным комитетом Госдумы на особом контроле — совершенно точно», — рассказал Аксененко.

Первый заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев назвал текущее повышение коммунальных тарифов «подстраховкой правительства» в рамках индексации социальных выплат. Он также подтвердил, что сейчас власти не планируют повышать тарифы ЖКХ в течение полутора лет.

«В настоящее время правительство подстраховалось и повысило тарифы на 4,8%. Это укладывается в рамки текущей инфляции в 12-13%. На сегодняшний день установлено, что индексация не будет производиться до 2024 года. То есть полтора года. Что будет дальше, я не знаю. Я не предсказатель», — отметил Качкаев.

Правительство России решило перенести индексацию тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года в сентябре. В ее рамках повысится стоимость холодной и горячей воды, электроэнергии, тепла, газа и твердых коммунальных отходов. Максимальный уровень индексации тарифов ЖКХ с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%, отмечало Минэкономразвития.

В 2022 году правительство уже проводило индексацию тарифов ЖКХ - с 1 июля в среднем на 4%.

С 2020 года индексация проводилась раз в год в середине лета, до этого - дважды в год.

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