Тинькофф представил платформу для онлайн-бизнеса по управлению продажами

Тинькофф представил «Тинькофф Селлер» — платформу для управления продажами на маркетплейсах, разработанную на основе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

О запуске платформы компания объявила в четверг, 1 декабря, на конференции Tinkoff eCommerce в Москве.

«Тинькофф Селлер» доступен любым предпринимателям, продающим товары на маркетплейсах. Для использования платформы не обязательно иметь расчетный счет или другие банковские продукты в Тинькофф. Пока доступно подключение Wildberries и Ozon. Далее поэтапно появится управление продажами на других российских и зарубежных маркетплейсах, собственных сайтах, в соцсетях.

«На каждой онлайн-площадке есть свои особенности личных кабинетов, инструменты и варианты работы с товарами. Работа в ручном режиме отнимает значительное время или требует найма технически грамотного персонала. «Тинькофф Селлер» полностью решает эту проблему — управлять всеми этими процессами можно будет в пару кликов в одном окне», — отметил директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов.

С помощью платформы онлайн-предприниматели смогут контролировать продажи на маркетплейсах, расходы на логистику, хранение и рекламу, заработок в рублях за отчетный период в сравнении с предыдущими, анализировать ниши и конкурентов, а также отслеживать свои самые продаваемые товары по всем платформам и по каждой в отдельности.

«Алгоритмы «Тинькофф Селлера», созданные на основе аналитики больших данных, помогут оптимизировать бизнес-стратегию, рассчитать юнит-экономику и дадут предпринимателям рекомендации — какие товары и на каких площадках лучше продавать и как больше зарабатывать», — подчеркнули в «Тинькофф», добавив, что это принципиально новое решение для российского рынка электронной коммерции.

Все опции «Тинькофф Селлер» будут доступны в мобильном приложении Тинькофф Бизнес.