Правительство Сербии ограничило цены на ключевые продовольственные товары

Кабинет министров Сербии принял решение ограничить цены на основные продовольственные товары. Под государственное регулирование попали сахар, мука и подсолнечное масло, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«Цена растительного масла не должна превышать 219,99 динара за литр (122 рубля — «Газета.Ru»), сахара-песка — 114,99 динара за килограмм (64 руб.), муки высшего сорта Т-400 — 84,7 динара за килограмм (47 руб.)», — говорится в материале.

Основными целями ввода ценовых ограничений является устранение негативных последствий удорожания ключевых продуктов питания в стране, а также предотвращение «потрясений» на внутреннем рынке, пояснили в пресс-службе кабмина республики.

Вышеперечисленные ограничения цен не стало первым, ранее правительство уже вводило подобные меры в отношении данных видов продуктов. При этом согласно требования местных властей, поставщикам запрещалось снижать объемы поставок.

В противном случае им грозил бы штраф в размере от 100 тыс. до 2 млн динаров (от €850 до €17 тыс.). Кроме того, такие поставщики не имели права продолжать работу в стране на срок от 6 месяцев до 1 года.

Несмотря на риски роста цен в продуктовом секторе, Сербия продолжает получать относительно дешевый газ. 29 ноября президент республики Александр Вучич заявил, что Белград закупает зарубежное топливо в 4,5 раза дешевле остальной Европы. В то время как другие страны региона вынуждены приобретать газ «не дешевле $1,8 тыс. за тысячу кубометров, Сербия его получает по большей части за $400».