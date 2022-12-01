Правительство направит 12,6 млрд рублей на поддержку экспортеров сельхозпродукции

Для поддержки компаний агропромышленного комплекса (АПК), ориентированных на экспорт сельхозпродукции, правительство России выделит 12,6 млрд рублей по итогам 2022 года. Денежные средства направят через докапитализацию Россельхозбанка, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Правительство направит 12,6 миллиарда рублей на финансовую поддержку сельхозпроизводителей, участвующих в реализации экспортных программ в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК», — говорится в материале.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Дополнительные объемы финансирования позволят аграриям нарастить оборотные средства, провести реструктуризацию кредитов. Кроме того, денежная помощь снизит риски компаний-экспортеров, связанные со сбоем поставок и ограничениями валютных расчетов в связи с международными санкциями, уточнили в пресс-службе правительства.

30 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о решении правительства выделить 7,5 млрд рублей на развитие агропромышленного комплекса (АПК). Денежные средства пойдут на реализацию 150 инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Дополнительное финансирование направят на создание молочных и мясных ферм, хранилищ сельхозпродукции, реализацию центров семеноводства и племенного дела в 43 региона страны.