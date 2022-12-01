С 1 декабря повысятся тарифы на услуги ЖКХ

В России с 1 декабря повышаются тарифы на коммунальные услуги. Следующая индексация тарифов произойдет уже в июле 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что правительство России проведет индексацию тарифов на газ, электричество, водоснабжение и тепло 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023 года. Таким образом более полутора лет тарифы не будут повышаться.

Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря — 9%. Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц увеличится на 324 рубля.

Вместе с тем, как пишет ТАСС, ряду субъектов удалось отчасти сдержать повышение стоимости услуг ЖКХ. Так, в среднем цены на коммуналку на Чукотке поднимут на 8,8%, в Петербурге и Ставрополье — на 8,5%, в Тульской области — на 8,4%. По данным информагентства, меньше всего тарифы вырастут на Сахалине, где рост платы за ЖКУ не превысит 5,5%.

Замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько объяснял, что индексация тарифов необходима для финансирования операционной деятельности отрасли с целью бесперебойного предоставления коммунальных услуг.

Ранее АНО «Умный многоквартирный дом», которая объединяет девелоперов, операторов связи и производителей электроники, предложила оборудовать умными счетчиками воды, газа и электроэнергии все новые многоквартирные дома.