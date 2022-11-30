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Банк России разрешил кредитным организациям еще полгода не раскрывать своих владельцев

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Российские банки смогут до 1 июля 2023 года не раскрывать «чувствительную к санкционному риску информацию». Сообщение об этом пресс-служба российского Центробанка опубликовала на своем сайте.

Речь идет о сведениях, касающихся структуры собственности кредитных организаций, их владельцев и бенефициаров, членов органов управления, а также информации о сделках M&A (слияния и поглощения), присоединения и реорганизации. Однако с 1 января 2022 года российские банки должны снова раскрывать финансовую отчетность на регулярной основе.

В первой половине апреля банкам в России запретили раскрывать отчетность и информацию о рисках на общедоступных информационных ресурсах из-за последовавших санкций на фоне специальной военной операции на Украине.

На прошлой неделе глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов сообщил, что вопрос софинансирования Центробанком автономного фонда поддержки банковского сектора находится на ранней стадии проработки.

Ранее 30 ноября пресс-служба российского Центробанка сообщила, что регулятор разработал меры поддержки кредитных организаций в части заблокированных активов, которыми они не могут воспользоваться из-за ограничительных мер западных стран.

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