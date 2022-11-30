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Минэкономразвития: динамика ВВП близка к прогнозной траектории

Минэкономразвития сообщило о замедлении спада ВВП до 4,4% в октябре 2022 года

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Минэкономразвития России заявили, что динамика ВВП близка к прогнозной траектории, передает ТАСС.

По данным ведомства, спад ВВП в октябре 2022 года замедлился до 4,4% в годовом выражении с 4,5% в сентябре. Также в Минэкономики отметили замедление падения в обрабатывающей промышленности благодаря росту ориентированных на внутренний спрос отраслей.

Ранее сообщалось, что ВВП России по торгам 2022 года может снизиться менее чем на 3%, что куда лучше прогнозов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания по экономическим вопросам.

По его словам, ранее эксперты предсказывали даже двузначные цифры по спаду экономики.

Он добавил, что в условиях санкций некоторое снижении экономики было вполне ожидаемым. Кроме того, ей нужно больше времени, чтобы перестроиться.

22 ноября главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что спад валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам 2022 года может составить 3,1%.

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