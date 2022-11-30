В России с 15 декабря вводится маркировка электронных сигарет и жидкостей для вейпов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о введении с 15 декабря обязательной маркировки электронных сигарет и также жидкости для вейпов. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, с 15 декабря подлежат маркировке табак и табачные изделия, предназначенные для «потребления путем нагревания», а также «жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновые, в картриджах, капсулах, в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования».

Газета Financial Times со ссылкой на проект соответствующего документа Еврокомиссии писала, что власти Евросоюза (ЕС) могут ввести налог на вейпинг в рамках изменения налогообложения табачной промышленности, а также удвоить акцизы на сигареты в государствах-членах ЕС с низкими налогами в данной отрасли. В первую очередь, новые меры Евросоюза затронут страны Восточной Европы, в которых табачная продукция традиционно стоит меньше, чем в западных странах блока. Ужесточение налогообложения в Евросоюзе приведет к наиболее заметному росту цен на сигареты преимущественно в восточноевропейских государствах.