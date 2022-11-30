Крупнейшая пивоваренная компания РФ выступила против идеи Минфина ввести минимальную цену на пиво

Исполняющий обязанности президента пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев сообщил «Газете.Ru», что в случае введения минимальной цены на пиво вырастет спрос на суррогаты, потребители столкнутся с ростом стоимости напитка, добросовестный бизнес получит нагрузку, а из магазинов исчезнет пиво по акции. Так Дурдыев отреагировал на идею Минфина ввести минимальную цену на пиво.

«При внедрении МРЦ в первую очередь пострадает потребитель, который столкнется с еще более существенным ростом цен. Причем это коснется не только пивоваренной продукции. Сейчас гибкая ценовая политика дает розничным сетям возможность компенсировать часть затрат на сдерживание цен на социально значимые товары за счет пивоваренной категории, но после введения МРЦ этот механизм потеряет работоспособность», — рассказал Дурдыев.

По его словам, в условиях падения покупательской способности и высокой инфляции возможность проведения промоакций носит витальный характер как для продавцов, так и для потребителей.

«В случае введения МРЦ реализация продукции со скидками станет невозможной, что особенно критично в текущей ситуации на рынке. Это приведет к тому, что потребитель будет вынужден переключаться на более доступный суррогатный алкоголь, что чревато летальными случаями, которые, к сожалению, мы периодически наблюдаем», — подчеркнул Дурдыев.

Он отметил, что цена розничной продажи пива формируется рынком. Государственное регулирование в виде МРЦ приведет к ограничению конкуренции и повышению цен, что в свою очередь приведет к дальнейшему падению продаж и сокращению легального производства, добавил собеседник.

«В результате мы получим дополнительную нагрузку на добросовестный бизнес, сокращение численности рабочих мест, налоговых отчислений и дальнейшее снижение покупательской способности», — резюмировал Дурдыев.

Ранее «Известия» сообщили, что Минфин собирается ввести МРЦ на тихие вина и пиво. Какими точно будут показатели, пока неясно.

Сейчас в России установлены МРЦ на крепкий алкоголь — коньяк, виски, ром, водку. Кроме того, минимальная цена действует на игристые вина и шампанские.

AB InBev Efes — совместное предприятие бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes. В 2020 году на долю AB InBev Efes приходилось 30% российского рынка пива. Компания управляет 11 заводами в стране. Она выпускает пиво под брендами BUD, Spaten, Corona Extra, Hoegaarden, «Старый мельник», «Клинское», «Белый медведь» и другие.