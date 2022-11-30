Bloomberg: Евросоюз потратил рекордные €12,5 млрд на российский сжиженный природный газ

Евросоюз (ЕС) потратил рекордные €12,5 млрд на закупку российского сжиженного природного газа (СПГ) с января по сентябрь 2022 года, написало агентство Bloomberg.

Как пишет издание, импорт из России в ЕС увеличился в пять раз или вырос на 40% за год. В основном спрос рос со стороны Франции и Бельгии. В результате Россия стала вторым поставщиком СПГ в Северо-Западную Европу.

Россия значительно уступает США, но опережает Катар. В начале ноября министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби заявил, что эмират прекратит поставлять Европе газ, если страны ЕС введут потолок цен на российское топливо.

В первой половине ноября издание РБК со ссылкой на данные исследовательской компании Kpler написало, что страны ЕС нарастили закупки СПГ до 105 млрд кубометров от различных экспортеров, в том числе для замещения резко сократившихся поставок российского трубопроводного топлива.

На прошлой неделе пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что организация не работала и не работает над запретом импорта российского газа в ЕС.