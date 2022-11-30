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В Польше запретили заряжать телефоны в офисах для экономии электричества

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Местные органы власти в Польше с 1 декабря обязаны добиться снижения потребления электроэнергии на 10%, на фоне этого в офисах запретили заряжать телефоны и выкручивать лампочки, отапливать помещения свыше +19°C. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

Данная мера принята с целью противостояния энергетическому кризису в стране.

Отмечается, что за невыполнение норматива чиновникам может грозить штраф до 20 тысяч злотых (около $4,5 тысячи).

«Запрет на зарядку мобильных телефонов сотрудниками, сокращение количества холодильников и электрических чайников или ограничение уборки офисов в нерабочее время — это лишь некоторые из способов, которыми местные власти сокращают потребление электроэнергии, к которому они обязаны с завтрашнего дня», — указано в статье газеты.

По данным издания, на Рождество польские города также ждет экономия электроэнергии. Так, мэр Сосновца заявил, что в этом году праздничная иллюминация будет светиться меньше по времени, предположительно, в ночное время она будет отключена.

Ранее сообщалось, что жители Польши начали раскупать электрогенераторы и оборудование для отопления.

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