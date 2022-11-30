В Госдуме в декабре обсудят дальнейшее снижение ставок по микрозаймам

В декабре Госдума планирует рассмотреть законопроект о снижении ставок по микрозаймам сразу во втором и третьем чтении. Об этом «Газете.Ru» сообщил член комитета Госдумы по финансовому рынку (фракция «Единая Россия») Константин Бахарев. По его словам, планируется дальнейшее снижение ставок по микрозаймам, различные варианты их уменьшения будут обсуждаться с Центробанком и участниками финансового рынка. В первом чтении законопроект был принят в марте 2022 года. По нему ежедневная ставка по займам микрофинансовых организаций (МФО) снижена с 1% до 0,8%. А предельная – с 365% до 292% годовых.

«На рассмотрении нашего комитета сейчас находится ряд законодательных инициатив. В том числе мы рассматриваем законопроект, который касается снижения ставок по микрозаймам для клиентов МФО. Они касаются уменьшения и ежедневной ставки, и размера предельной стоимости микрозаймов. Законопроект принят в первом чтении, проходит процедуру подготовки ко второму чтению. Мы рассчитываем в декабре 2022 года вернуться к рассмотрению этого вопроса во втором и третьем чтении. Будем обсуждать варианты снижения ставок по микрозаймам вместе с коллегами из Центробанка и участниками рынка МФО», — рассказал Бахарев.

По его словам, депутаты при обсуждении законопроекта во втором и третьем чтении будут рассматривать разные варианты снижения ставок.

«Конкретные цифры я сейчас назвать не готов. Но однозначно мы будем понижать ставки относительно установленного в первом чтении уровня», — уточнил Бахарев.

По его словам, принятие данного законопроекта позволит снизить долговую нагрузку клиентов МФО, стоимость обслуживания микрозаймов. «Повысится способность граждан обслуживать взятые займы. Вырастет платежеспособность клиентов МФО», — добавил он.

В то же время депутаты пока не планируют вводить ограничения на выдачу микрозаймов.

«Вопрос ограничения выдачи микрозаймов заемщикам на руки мы частично решили, когда ввели показатель долговой нагрузки клиентов банков и МФО. Они при выдаче кредита или займа должны учитывать показатель долговой нагрузки заемщика – так называемый ПДН. Если ПДН превышает 80%, такой заемщик относится к категории высокорискованных клиентов. Мы приняли соответствующий законопроект», — сказал Бахарев.

Высокорискованным клиентам банки и МФО вправе отказать в кредите или займе.

Впрочем, если Банк России сочтет нужным в дальнейшем перейти к снижению установленного уровня ПДН с 80%, депутаты готовы рассмотреть и этот вопрос, указал Бахарев.

«Если ЦБ выйдет с инициативой снижения ПДН, мы рассмотрим такую инициативу», — отметил он.

По мнению Бахарева, вопрос, насколько серьезна проблема невозврата микрозаймов сейчас, зависит от многих факторов. Не только от стоимости обслуживания микрозаймов, но и от экономической ситуации, ситуации на рынке труда, доходов населения, уточнил он.

«Ситуация с частичной мобилизацией также влияет определенным образом на кредитоспособность граждан. Поэтому был принят закон о военных кредитных каникулах для клиентов банков и МФО», — добавил Бахарев.

Как ранее сообщал РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй, россияне допустили просрочку по 7 млн микрозаймов. Их доля в общем объеме займов МФО выросла до рекордных 43,1%.