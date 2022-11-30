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Объем операций с долларами и евро на денежном рынке Мосбиржи упал в 20 раз

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Доля торгов с участием ведущих мировых валют — доллара и евро — на Московской бирже по итогам 11 месяцев текущего года упала ниже одного процента. В начале года этот показатель составлял примерно 20% от суммарного объема операций, приводит слова директора департамента денежного рынка площадки Сергея Титова РБК.

«(В начале года — «Газета.Ru») порядка 80% объемов торгов и открытой позиции составляли рублевые операции, на валютную составляющую приходилось около 20%. После 24 февраля доля валютных операций сразу начала снижаться, и к сегодняшнему дню доля доллара и евро в общем объеме операций денежного рынка составляет меньше 1%», — заявил Титов.

По его словам, благодаря спаду объема торгов с участием доллара и евро на торговой площадке укрепились позиции российской валюты. Доля рублевых операций на Мосбирже с начала года увеличилась до 94%. На втором месте по числу валютных операций оказался китайский юань — на его долю пришлись 5%, заключил Титов.

22 сентября глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов допустил отказ торговой площадки от конвертации пары доллара к рублю (USD_RUB). Он также не исключал вариант с возможной продажей обеспечивающего конверсию бизнеса. Однако пока у российской экономики есть потребность в конверсии пары «доллар/рубль», эта пара будет поддерживаться.

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