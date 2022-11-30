РБК: денежный рынок на Мосбирже остался почти без долларов и евро

Директор департамента денежного рынка Московской биржи Сергей Титов рассказал РБК, что доля доллара и евро в торгах на денежном рынке площадки резко упала по сравнению с началом года.

В начале года 80% объемов торгов и открытой позиции составляли рублевые операции, на валютную составляющую приходилось около 20%. С 24 февраля доля валютных операций начала снижаться, и к сегодняшнему дню доля доллара и евро в общем объеме операций денежного рынка составляет меньше 1%».

Денежный рынок представляет собой площадку для займов: одни компании размещают на нем денежные средства в различных валютах, а другие привлекают средства по рыночным ставкам.

Участники могут привлекать ликвидность также от Центрального банка России (ЦБ РФ), Казначейства, ВЭБа или Пенсионного фонда России (ПФР).

Ранее курс евро на Мосбирже превысил 64 руб. впервые с 12 октября.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прогнозировал, что в 2023 году тенденция укрепления доллара США может сохраниться из-за глобальной рецессии, что с большой долей вероятности приведет к ослаблению курса рубля до 70 расчетных единиц за доллар.