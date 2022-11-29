Продуктовый ретейлер Metro заявил о намерении остаться на российском рынке

Ретейлер Metro намерен оставаться на российском рынке и сохранять свою операционную деятельность на территории страны. В условиях международных санкций компания считает необходимым продолжать оказывать поддержку многочисленным сотрудникам в России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ретейлера.

«Metro сохраняет свою операционную деятельность в России и не планирует покидать российский рынок <....> Сейчас как никогда мы должны поддерживать наших клиентов, компании малого и среднего бизнеса, а также наших сотрудников — более 11 тыс. человек в 51 городе России», — заявили в пресс-службе ретейлера.

При этом компания продемонстрировала успешные результаты по итогам финансового года, который завершился 30 сентября. Рост продаж за это время составил 22,3% в годовом выражении — до €2,9 млрд. Кроме того, в ближайшее время Metro планирует развивать франчайзинговую программу «Фасоль» и сделать акцент на открытии новых магазинов в шаговой доступности для россиян, заключили в пресс-службе ретейлера.

О планах развивать собственный бизнес в России в Metro заявляли еще в начале июля 2022 года. Крупный продуктовый ретейлер тогда отметил, что планирует сконцентрироваться на развитии сегмента электронной коммерции, программ поддержки для партнеров и инвестициях в ценообразование.