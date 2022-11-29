Правительство Италии прорабатывает вопрос о национализации завода «Лукойла» на Сицилии

Правительство Италии рассматривает вопрос о национализации принадлежащего российской компании «Лукойл» нефтеперерабатывающего завода в городе Приоло на Сицилии. Об этом сообщает газета La Repubblica.

«Правительство, вроде бы, решило: нефтеперерабатывающий завод в Приоло, наиболее важный в стране, может быть спасен только посредством вмешательства государства», — написано в статье.

Отмечается, что 1 декабря с участием итальянских министров состоится заседание, призванное национализировать предприятие в провинции Сиракузы.

По данным газеты, власти Италии намерены принять такое решение в связи с новыми санкциями Европейского союза против России, которые предусматривают поэтапное введение эмбарго на импорт российской нефти с 5 декабря.

Завод «Лукойла» на Сицилии перерабатывает российскую нефть Urals.

При этом в конце апреля СМИ сообщали, что правительство Италии пока что не имеет никаких планов по национализации нефтеперерабатывающего завода ISAB на острове Сицилия, которым владеет российский ПАО «Лукойл».