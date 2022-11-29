Туроператоры заявили о невозможности закрыть долги перед россиянами до конца года

Российская туристическая отрасль не сможет закрыть долги до конца 2022 года перед путешественниками за несостоявшиеся в период пандемии туры, если государство не поможет отрасли. Об этом заявила во время пресс-конференции исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова, передает РИА Новости.

«В последнее время участились звонки от туристов с вопросами, смогут ли они до 31 декабря 2022 года получить возврат денег, потому что отсрочка по постановлению 1073 действует именно до этого периода. Если не будет поддержки от государства и туроператоры останутся лицом к лицу с этой проблемой, то времени для возврата денег понадобится еще больше», — отметила Осипова.

Она добавила, что если сейчас этот вопрос не решится, то туристы до 31 декабря ничего не получат.

По словам директора ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко, заработанные средства туроператоров в этом году шли на погашение долгов, которые сократились в четыре раза. При этом долг туроператоров перед туристами составляет 10 млрд руб. и без помощи государства отрасль не сможет закрыть вопрос с долгом в этом году.

Во второй половине мая «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя комитета Сангаджи Тарбаева сообщал, что комитет Госдумы по туризму и туристической инфраструктуре не поддерживает продление моратория для туроператоров на выплату долгов туристам. По словам Тарбаева, у комитета нет морального права поддерживать продление моратория на выплаты долгов туристам из-за не оказанных услуг. Он напомнил, что до этого мера действовала два года пандемии.