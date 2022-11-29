Замминистра Пошивай: КНР отказывается признавать страховые документы судовладельцев из РФ

Заместитель главы Минтранса Александр Пошивай в рамках выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме заявил, что российские судовладельцы начали сталкиваться со случаями отказа признания Китаем страховых документов, выданных страховщиками из РФ и Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК). Его слова приводит РИА Новости.

Пошивай отметил, что Россия предлагает китайской стороне рассмотреть «возможность признания сертификатов компаний, осуществляющих страхование и перестрахование морских перевозок российских энергоносителей». Также российская сторона ожидает, что КНР будет признавать документы, гарантирующие финансовое покрытие рисков.

Замглавы Минтранса добавил, что такой шаг мог бы способствовать развитию двустороннего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует следить за сменой флагов у грузовых судов, чтобы пресечь обход санкций.