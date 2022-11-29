Казахстанский депутат Перуашев: приезд россиян привел к росту цен на аренду и транспорт

Приток россиян в Казахстан после объявления частичной мобилизации в РФ привел к увеличению цен на аренду жилья и поездки на транспорте. Больше всего они выросли в городах, граничащих с Россией, в том числе Уральске и Петропавловске. В ряде случаев рост составлял до 50%. Об этом «Газете.Ru» сообщил лидер партии «Ак жол», депутат мажилиса парламента республики Казахстан Азат Перуашев.

«Сейчас в Казахстане проживает более 200 тыс. россиян, около 300-400 тыс. Мы живем в условиях рыночной экономики, поэтому наплыв россиян привел к росту цен в Казахстане. Взлетели цены на аренду жилья, поездки на транспорте. Увеличение составляло до 50%. В тех городах, которые ближе к России, — например, в Уральске, Петропавловске, цены росли больше всего. И наблюдалась ситуация, когда арендаторов просили выехать, чтобы заселить россиян по более дорогой цене», — рассказал Перуашев.

Он обратил внимание на то, что тенденция наблюдалась именно в разгар частичной мобилизации. Сейчас, по словам депутата, ситуация стабилизировалась.

Тем не менее инфляция в Казахстане остается высокой, уточнил Перуашев. «По потребительским товарам она достигает 20%. Давно такого роста цен не было», — подчеркнул депутат.

Но нельзя сказать, что именно наплыв россиян привел к таким показателям инфляции, добавил он.

«Россияне — не основная причина инфляции. Инфляция в Казахстане сейчас очень высокая. По потребительским товарам она достигает 20%. Давно такого роста цен не было. Но проблема не в россиянах. Проблема в целом в том, что нет насыщения внутреннего рынка товарами собственного производства», — уточнил Перуашев.

По его словам, монетарными методами — повышением Нацбанком Казахстана базовой ставки — не решить. Сейчас она достигает 16% годовых.

«Повышение ключевой ставки приводит к повышению ставок по кредитам. Мы регулярно критикуем решения об увеличении базовой ставки. Чтобы решить проблему, нужно делать ставку на собственное производство», — сказал депутат.

Как ранее сообщал РБК, россияне перевели в Казахстан 42,7 млрд тенге (или 5,6 млрд рублей) в октябре 2022 года. Это в 13 раз больше показателя за аналогичный период 2021 года.

29 ноября министр труда и социальной защиты населения республики Казахстан Тамара Дуйсенова заявила, что около 100 тысяч россиян остаются в стране с момента прибытия в нее в конце сентября.