Минфин разработал налоговые правила для бизнеса на присоединенных территориях

Минфин разработал поправки в налоговое законодательство, чтобы адаптировать вошедшие в состав России новые регионы. Об этом пишет РБК, ссылаясь на полученный законопроект.

В документ указали, в частности, что местные предприятия начнут платить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по деятельности, лицензия на которую могла быть получена еще по украинскому законодательству. Для предпринимателей предусмотрена отсрочка по переходу на контрольно-кассовую технику (онлайн-кассы) и льготные ставки при выборе специальных режимов налогообложения.

В законопроекте добавили, что поправки должны помочь адаптировать налогоплательщиков новых регионов к уплате платежей в бюджеты. Кроме того, местные предприниматели, которые хотят перейти на упрощенную систему налогообложения с льготными ставками, с начала 2023 года должны уведомить о переходе до 31 марта 2023 года. Также юрлица и предприниматели новых регионов могут использовать контрольно-кассовую технику с 1 февраля 2025 года, с возможностью продления этой отсрочки до 1 февраля 2028 года.

При этом некоторые эксперты рынка считают, что возможность использования онлайн-касс с 2028 года может привести к недополучению в бюджет регионов части доходов, так как предприниматели, в теории, могут укрыть часть полученных средств.

В начале ноября вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что новые территории для организации расчетов на них потребуют 900 млрд наличных рублей. По его словам, эти средства могут быть доставлены в течение нескольких месяцев. Причем эти средства необходимы для того, чтобы начать расчеты.