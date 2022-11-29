«Удмуртнефть» добыла 325 млн тонн нефти с начала производственной деятельности

Накопленная добыча «Удмуртнефти», совместного предприятия НК «Роснефть» и Китайской нефтехимической корпорации Sinopec, превысила 325 млн тонн нефти.

За 16 лет эффективной работы СП добыто свыше 100 млн тонн нефти и пробурено более 1,5 тыс. новых скважин, а объем эксплуатационного бурения вырос в 7,6 раза.

«Удмуртнефть» ведет бурение скважин опережающими темпами и внедряет передовые технологии при их строительстве, а также реализует комплекс эффективных геолого-технических мероприятий. С начала года добывающий фонд увеличился на 144 скважины.

На сегодняшний день «Удмуртнефть» ведет разработку 34 месторождений, расположенных на территории 14 районов Удмуртской Республики. Добывающий фонд насчитывает более 3,8 тыс. скважин.

Ключевыми задачами развития «Удмуртнефти» являются автоматизация и цифровизация производственных процессов, снижение эксплуатационных затрат в нефтедобыче. На сегодняшний день созданы цифровые модели всех месторождений, автоматизация объектов нефтегазодобычи достигает 70%.