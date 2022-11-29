Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Россия заняла второе место по поставкам нефти в Китай

Глава «Роснефти» Сечин: Россия за десять месяцев увеличила поставки нефти в Китай на 9,5%

close
100%

Глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что Россия за десять месяцев увеличила поставки нефти в Китай на 9,5%, до 72 млн т, что позволило ей занять второе место среди поставщиков топлива. Об этом Сечин рассказал на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме, передает ТАСС.

Глава нефтегазовой компании отметил, что «Роснефть» — основной российский поставщик нефти в Китайскую Народную Республику. По его словам, компания обеспечивает примерно 7% общей потребности китайского рынка в сырье.

«Общий объем экспорта российской нефти в Китай по итогам января — октября увеличился на 9,5% год к году и составил почти 72 млн т», — сказал он.

Ранее Игорь Сечин по ходу своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку заявил, что отказ от российских углеводородов ведет к глобальной инфляции. Он указал, что основные энергетические компании европейских стран, несмотря на энергетический кризис, снижают вложения в нефтяную отрасль из-за серьезного влияния климатической политики.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть