Россия заняла второе место по поставкам нефти в Китай

Глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что Россия за десять месяцев увеличила поставки нефти в Китай на 9,5%, до 72 млн т, что позволило ей занять второе место среди поставщиков топлива. Об этом Сечин рассказал на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме, передает ТАСС.

Глава нефтегазовой компании отметил, что «Роснефть» — основной российский поставщик нефти в Китайскую Народную Республику. По его словам, компания обеспечивает примерно 7% общей потребности китайского рынка в сырье.

«Общий объем экспорта российской нефти в Китай по итогам января — октября увеличился на 9,5% год к году и составил почти 72 млн т», — сказал он.

Ранее Игорь Сечин по ходу своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку заявил, что отказ от российских углеводородов ведет к глобальной инфляции. Он указал, что основные энергетические компании европейских стран, несмотря на энергетический кризис, снижают вложения в нефтяную отрасль из-за серьезного влияния климатической политики.