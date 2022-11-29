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Нацбанк Казахстана отметил рост переводов из России в 13 раз в октябре

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Илья Питалев/РИА Новости

Из России в Казахстан в октябре 2022 года было отправлено 42,7 млрд тенге (5,6 млрд руб.), что в 13 раз больше показателей за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Национального банка Казахстана.

В октябре 2022 года из России в Казахстан с помощью систем денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact было отправлено 42,7 млрд тенге (или 5,6 млрд руб.). При этом в октябре было совершено 123,4 тыс. транзакций, что стало максимумом с начала 2022 года.

По данным Нацбанка Казахстана, объем переводов в месячном выражении поднялся на 19%, а число операций выросло на 20%.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что с началом спецоперации России на Украине именно Казахстан стал основным направлением миграции для россиян. Кроме того, рост показателей октября можно объяснить еще тем, что страна стала транзитной точкой для переезда в другие страны.

В начале ноября издание РБК со ссылкой на данные Нацбанка Казахстана (НБК) писало, что годовой прирост выпуска банковских карт Visa и Mastercard кредитными организациями в Казахстане в сентябре составил 10% и стал максимальным за все месяцы, когда в России не работают эти международные платежные системы.

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