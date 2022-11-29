Больше половины россиян заявили, что ожидают прибавку к зарплате в следующем году

Больше половины (около 60%) работников в России считают, что в 2023 году им могут поднять зарплату. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные результатов исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

По данным исследования, лишь 31% из числа тех, кто рассчитывает на рост зарплаты, полагаются на основную работу. Еще 28% опрошенных заявили, что полагаются на дополнительный доход.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что оптимизм россиян держится по многим причинам, в частности, из-за низких показателей безработицы и высокого спроса на сотрудников. Кроме того, бизнес чаще стал привлекать внештатных сотрудников, а возможности для подработки упростились. Также на настроение людей влияет и вполне оптимистичный прогноз ЦБ по восстановлению экономики.

По словам Марии Игнатовой из hh.ru, увеличение ожиданий россиян также происходит из-за роста зарплатных предложений в конце года. По сравнению с показателями прошлого года в 6%, в этом году ускорение роста доходов осенью составило 6,4%. Также на настроение повлияло и соответствие заработка и зарплатных ожиданий. То есть средний оклад на рынке труда в 55,4 тыс. руб. сопоставим со средним ожиданием работников в 55 тыс. руб.

24 ноября руководитель аппарата Саратовского реготделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова заявила, что тринадцатую зарплату обычно получают военнослужащие, сотрудники бюджетной сферы или крупных корпораций. По ее словам, решение о ее начислении принимают работодатели.