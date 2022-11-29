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«Известия»: запрет транзита судов без страховки через Босфор может привести к росту цен

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Onur Dogman/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Российский зерновой союз (РЗС) в беседе с газетой «Известия» поделился опасениями, что решение Анкары запретить проход через Босфор судов без страховки P&I может осложнить поставки продовольствия, так как специализированные компании не станут рисковать и сотрудничать с любыми российскими перевозчиками.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Турция намерена с 1 декабря ввести дополнительное требование к занимающимся транспортировкой сырой нефти танкерам для прохода через ее черноморские проливы.

Предполагается, что мера не коснется продовольствия, но президент РЗС Аркадий Злочевский полагает, что она еще более затруднит оформление страховок для любых перевозчиков из России, что отразится на стоимости товаров.

Он уточнил, что пока у российских компаний есть страховки, но они стали дороже, также появились проблемы с заключением контрактов.

«Если Турция установит, что только определенные виды страховок могут проходить через Босфор, то это сильно увеличит ущерб для всех российских компаний, в том числе, в аграрной сфере», — объяснил глава РЗС.

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