Вице-премьер Молдавии Спыну сообщил об экстренной закупке 74% объема электроэнергии

Вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в эфире телеканала Pro TV сообщил, что из-за дефицита электроэнергии, страна была вынуждена экстренно закупить ресурс в объеме 74% от потребности государства.

По словам чиновника, Energocom закупал электроэнергию на румынской бирже каждый день, но 28 ноября стоимость цен на европейском рынке резко выросла и компания не смогла закупить электроэнергию на весь день.

«Moldelectrica договорилась об аварийной закупке электроэнергии», — заявил он.

Спыну уточнил, что дефицит ресурса на 29 ноября составит около 74%. По его словам, сейчас сложно назвать цену экстренно закупленной электроэнергии, но она точно окажется выше среднестатистической.

Ранее мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что город может остаться без воды из-за нехватки электроэнергии.