В магазинах вернулись скидки на зависимые от импорта чай, растворимый кофе и оливки

После паузы, которая продлилась с марта по сентябрь 2022 года поставщики и торговые сети вернули на полки высокие скидки на продукты и непродовольственные товары. Об этом пишет РБК со ссылкой на компанию NielsenIQ.

В третьем квартале 2022 года доля товаров, продававшихся со скидкой, оказалась даже больше, чем в июле — сентябре 2021-го. Так, доля промоакций в денежном выражении составила 51,4%, а год назад — 48,5%.

В 2020 году доля товаров, продававшихся со скидкой, в денежном выражении была на уровне 53,8%.

В целом за 12 месяцев, с октября 2021 года по сентябрь 2022-го включительно, доля скидочных товаров сократилась на 5 процентных пунктов (п.п.), до 45,5%. Аналитики NielsenIQ объяснили это провалом, который произошел из-за отмены скидок в марте — апреле.

Отмечается, что осенью в лидеры «по дисконту» вышли зависимые от импорта чай и растворимый кофе.

Ранее сообщалось, что около 31% россиян тратят более половины доходов на продовольствие, а 78% потребителей отмечают увеличение трат на продукты питания. Еще 68% полагают, что через полгода покупать продукты питания с точки зрения финансов станет еще труднее. На сегодняшний день в структуре трат потребителей 48% составляют товары FMCG, причем годом ранее этот показатель был меньше на 3 п.п. Такие данные представила ЦСП «Платформа» во время дискуссии, прошедшей на площадке Центра стратегических разработок (ЦСР) при поддержке ESG-Альянса и X5 Group. Главными темами обсуждения стали меняющаяся социальная роль бизнеса, усиление запроса общества на поддержку и новые инструменты помощи.