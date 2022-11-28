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Аналитик Павлюшина: россияне с зарплатой до 117 тыс. рублей перестанут терять на больничных

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Прирост взносов в единый социальный фонд в 16 тыс. рублей в год на одного штатного сотрудника обеспечит рост выплат по социальному страхованию в 1,5 раза. Таким образом, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в среднем за месяц при стаже более восьми лет увеличится с нынешних 78,2 тыс. рублей до 117 тыс., сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на слова руководителя направления «Экономика и социальное развитие» Центра стратегических разработок Виктории Павлюшиной.

«При увеличении в полтора раза выплат по социальному страхованию максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в среднем за месяц при стаже более восьми лет составит 117 тысяч рублей. То есть люди с такой зарплатой и максимальным стажем при уходе на больничный перестанут терять часть дохода», — говорится в материале.

При этом с 2023 года единый социальный фонд начнет обслуживать не только штатных работников, но и фрилансеров, работающих по гражданско-правовым договорам. До недавнего времени внештатные сотрудники не имели возможности получить социальные гарантии в случае ухода на больничный или в декретный отпуск, пояснила Павлюшина.

26 ноября правительство России установило единую базу для уплаты обязательных социальных и пенсионных взносов в 2023 году на уровне 1,917 млн рублей за год. Соответствующая норма вступит в силу с 1 января 2023 года. При этом все социальные выплаты в России будут централизованы через Социальный фонд.

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