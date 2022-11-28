Украина закупила электроэнергию у Румынии в тестовом режиме

Государственная «Энергетическая компания Украины» (АО ЭКУ) 27 ноября провела тестовую закупку электроэнергии у Румынии. Об этом пишет издание Liga.

«Государственный энерготрейдер АО «Энергетическая компания Украины» (АО «ЭКУ») 27 ноября 2022 года в тестовом режиме импортировал некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов (в 9:00 и 14:00)», — сообщили изданию в пресс-службе ЭКУ.

Как отмечает Liga, АО ЭКУ приобрела право импортировать электроэнергию на аукционе национальной энергетической компании «Укрэнерго» 24 ноября.

В компании считают, что импорт электроэнергии может стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины.

Там также пояснили, что тестовые поставки позволяют проверить техническую возможность импорта электроэнергии из европейских стран при необходимости.

Предварительные тесты импорта электроэнергии АО «ЭКУ» провел из Словакии 27 октября и 19 ноября этого года.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ограничения по подаче электроэнергии сохраняются в 15 субъектах страны, в том числе в Киеве.

Как сообщала украинская энергетическая компания ДТЭК, производство электроэнергии на Украине в настоящее время покрывает 75% потребностей населения.