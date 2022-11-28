Власти продлили право участников фондового рынка не раскрывать корпоративные данные до 1 июля 2023 года

Правительство России продлило право для участников фондового рынка не раскрывать корпоративные данные до 1 июля 2023 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Организации — эмитенты ценных бумаг смогут не раскрывать частично или в полном объеме корпоративную информацию вплоть до 1 июля 2023 года. Постановление о продлении срока действующей меры подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — отметили в публикации.

В кабмине указали, что данное решение необходимо для защиты участников фондового рынка от антироссийских санкций со стороны недружественных стран.

Там также добавили, что право не раскрывать информацию появилось еще в марте 2022 года. При этом в первоначальных планах срок действия правил заканчивался 31 декабря.

В середине октября заместитель председателя Банка России Филипп Габуния заявил, что ЦБ планирует постепенно отменять введенные ранее меры поддержки участников финансового рынка. Он отметил, что часть введенных мер оказалась не очень востребована, от других отказались сами участники рынка. По словам представителя ЦБ, отменять меры поддержки планируется «не спеша», этот процесс растянется на несколько лет.