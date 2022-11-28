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Основатель Forex Club Таран погиб в авиакатастрофе в Монако

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Forex Club

Основатель компании Forex Club Вячеслав Таран разбился на вертолете в Монако, авария произошла 25 ноября. Об этом сообщает Monaco Daily News.

Тарану было 53 года. За полет воздушного судна отвечала компания Monacair, она пока не разгласила подробности произошедшего.

Помимо бизнесмена, погиб 35-летний пилот.

Вячеслав Таран основал Forex Club в 1997 году, в настоящее время компания работает под брендом онлайн-брокера Libertex Group. Последние 10 лет бизнесмен проживал в Монако, у него остались жена и трое детей.

Ранее сообщалось, что при крушении вертолета под Костромой погиб один человек.

В начале октября россиянин погиб при крушении самолета Су-25 в Мали.

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