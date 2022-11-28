CNN заявил о результатах «эксперимента» по ограничению цен на нефть из России

Введение потолка цен на нефть из России не удается принять из-за того, что западные страны не могут договориться о величине потолка, который бы оказал экономическое воздействие на РФ. Об этом сообщает CNN.

Предложенный диапазон цен на нефть из России в размере $65-70 за баррель вызвал массу споров в Евросоюзе (ЕС), так он близок к тем ценам, за которые РФ продает свое топливо сейчас. То есть введение такого потолка может спровоцировать лишь снижение инфляции в стране, чем экономическое давление.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что и низкий уровень потолка цен также может отрицательно повлиять, только уже на мировой энергокризис. Кроме того, он может лишь усугубиться, если Россия решит уменьшить добычу больше уровня ожиданий. Тогда цены на топливо стремительно вырастут.

Аналитики посчитали, что из-за меняющегося размера цены марки Brent на рынке, потолок цен придется постоянно корректировать. Кроме того, в реальности страны вряд ли будут соблюдать ценовой потолок и начнут искать лазейки по его обходу.

27 ноября директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук (РАН) Александр Широв заявил, что инициатива западных стран, включая государства ЕС, ввести предельные цены на российскую нефть является непродуманной. Реализация подобной идеи может рикошетом ударить по самим авторам меры.