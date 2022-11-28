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В Казахстане рассмотрят возвращение в госсобственность проблемных активов энергетики

Токаев поручил рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных активов энергетики

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Pavel Mikheyev/Reuters

Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру республики Алихану Смаилову рассмотреть возможность возвращения в собственность государства проблемных энергетических активов в городах страны. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай, комментируя аварийную ситуацию на Экибастузской теплоэлектростанции в Павлодарской области, передает ТАСС.

По его словам, «в связи с низким качеством управления» такими активами случаются «аварии и остановки подачи электроэнергии потребителям».

Как заявил Желдибай, Токаев с особой тревогой воспринял прекращение теплоснабжения населения в Экибастузе.

«Им [жителям] будет оказана помощь. По мнению главы государства, создание трудностей для жизнедеятельности граждан и ущемление их прав недопустимы. Правительству и акимату (администрации. — «Газета.Ru») Павлодарской области поручено в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе», — сообщил пресс-секретарь.

Ранее Токаев подписал указ «О мерах по возврату государству незаконно выведенных активов».

Данный указ был создан для возврата в Казахстан незаконно выведенных из страны активов, а также выявления активов, которые были получены незаконным путем, и их возврата.

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