Нацбанк Украины пообещал США свернуть эмиссию гривны с 2023 года

Нацбанк Украины пообещал американскому посольству с 2023 года свернуть эмиссию гривны для восполнения дефицита государственной казны, передает Life.ru.

Глава Нацбанка Андрей Пышный и его заместитель Сергей Николайчук провели встречу с чрезвычайным и полномочным послом США на Украине Бриджит Бринк и советником по экономическим вопросам Посольства США на Украине Хезер Гезерт.

С 24 февраля по 25 ноября 2022 года Нацбанк напечатал уже 364,4 миллиарда гривен. Это спровоцировало обесценивание гривны и рост темпов инфляции, которая в октябре составила 26,6%, а по прогнозам может превысить 30%.