Итальянский предприниматель Провера видит в энергокризисе угрозу для демократии в Европе

Один из крупнейших предпринимателей Италии, глава группы Pirelli Марко Тронкетти Провера высказал мнение, что нынешний энергетический кризис ставит под угрозу европейскую демократию, передают РИА Новости.

«Если Европа потеряет свою экономическую конкурентоспособность, она поставит под угрозу свою модель благосостояния. А история учит, что это зачастую означает подвергнуть угрозе демократию», --сказал он в интервью Il Sole 24 Ore.

Первостепенной проблемой предприниматель назвал чета за энергию, так как из-за них европейские компании утрачивают конкурентоспособность и теряют контракты.

Кроме прочего, Провера назвал нынешний кризис «асимметричным», так как он в серьез не затронул США и страны Азии. На фоне этого, глава группы Pirelli отметил, что Европа должна разделять с историческими союзниками западные ценности, но при этом должна отстаивать свои экономические интересы, так как это позволяет «сохранить преемственность демократии».

Экс-премьер Италии Проди предсказал торговую войну между ЕС и США из-за энергокризиса.