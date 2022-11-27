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Экономисты считают, что цены на газ в Евросоюзе попадут в зависимость от погоды

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Global Look Press

Биржевые цены на газ в Евросоюзе (ЕС) в ближайшее время окажутся в зависимости от погоды. Такое мнение выразили экономисты, которых опросило агентство РИА Новости.

По словам заместителя руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергея Колобанова, на стоимость топлива в большей степени повлияет температур воздуха, в меньшей — наличие достаточной силы ветра для выработки электроэнергии и светлых дней для солнечных электростанций.

«Сильные ветры увеличивают выработку энергии ветряками и таким образом уменьшают потребность в производстве электроэнергии, работающей на газе. Более важным фактором является температура», — согласился старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит.

На этой неделе биржевые цены на газ в Европе после сообщения «Газпрома» о том, что поставки в Молдавию через территорию Украины могут сократить, резко ускорили темы роста до 4%, превысив $1280 за тысячу кубометров.

Тогда же гендиректор сингапурского поставщика металлов и энергоресурсов Trafigura Джереми Уир сказал, что благодаря теплой погоде, которая держится на территории Европы в последние недели, региону удастся избежать дефицита природного газа этой и следующей зимой.

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