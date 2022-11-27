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«Известия»: ФАС проконтролирует рост тарифов на ЖКХ

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) займется контролем повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), с 1 декабря тарифы в среднем вырастут на 9%, сообщают «Известия».

В ведомстве рассказали, что берут на контроль соблюдение утвержденных предельных индексов тарифов, чтобы не допустить необоснованного роста.

«Темпы изменения платы граждан за коммунальные услуги — параметр, который строго контролируется на федеральном и региональном уровнях», — пояснили в службе.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская напомнила, что с 1 декабря в России досрочно проиндексируют тарифы ЖКХ и рассказала, какие именно услуги подорожают. Она добавила, что льготы на оплату услуг ЖКХ сохранятся.

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