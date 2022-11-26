ВШЭ: антимонопольные службы стран БРИКС готовы к углубленной кооперации по глобальным сделкам

Страны-участницы объединения БРИКС, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, готовы к тесной координации в случае необходимости вынесения решений по глобальным сделкам. Слова директора Международного центра конкурентного права и политики БРИКС в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Алексея Иванова приводит ТАСС.

«Наши антимонопольные учения продемонстрировали, что ведомства БРИКС+ готовы к углубленной кооперации по глобальным сделкам. Мы видим необходимость плотного взаимодействия и в формате БРИКС+, и на двустороннем страновом уровне», — заявил Иванов.

Однако по его словам, для реализации более тесных связей антимонопольных служб БРИКС нужно инвестирование определенных ресурсов. При этом правительства Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР должны требовать от цифровых монополий соблюдения «наших условий».

«Мы должны принимать решения по глобальным сделкам консолидированно и уверенно, только в этом случае мы сможем продвинуть собственную повестку развития и преодолеть дисбалансы развития в экономике», — заключил Иванов.

9 ноября автор издания Newsweek Том О'Коннор заявил, что экономический блок БРИКС привлекает больше стран, чем западный блок США. Общая заинтересованность Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в укреплении экономических и торговых механизмов вне западных рамок демонстрирует растущую привлекательность за рубежом, несмотря на сохраняющиеся между членами объединения значительные геополитические разногласия.