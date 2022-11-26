Economist: рост смертности в Европе зимой может достичь 4,8% из-за энергокризиса

Из-за высоких цен на энергоносители уровень смертности в странах Евросоюза предстоящей зимой может увеличиться на 4,8% в сравнении со средними показателями по региону. Нынешний кризис станет причиной ухода из жизни еще 147 тыс. граждан, предостерегает британский журнал The Economist.

«При ценах на электроэнергию, близких к их нынешним уровням, в обычную зиму погибло бы на 147 тыс. человек больше (на 4,8% больше, чем в среднем), чем если бы эти расходы вернулись к среднему уровню 2015-19 годов», — говорится в материале.

На кризисную ситуацию могут повлиять и низкие температуры в пиковые отрезки энергопотребления в регионе. В этом случае увеличение уровня смертности в Евросоюзе может достичь планки 6%, что станет риском для жизни для 185 тыс. граждан европейских стран. При умеренных погодных условиях смертность немного спадет, но продолжит оставаться выше средних значений.

«Учитывая умеренные температуры — используя самую теплую зиму за последние 20 лет для каждой страны — эта цифра (количество смертей — «Газета.Ru») упадет до 79 000, что на 2,7% больше средних значений. А с учетом холодных цен, учитывая самую холодную зиму в каждой стране с 2000 года, она вырастет до 185 000, что на 6,0% превысит норму», — уточняется в статье.

24 ноября представитель швейцарско-нидерландского нефтетрейдера Vitol Сид Бамбавале заявил, что энергетический кризис в европейском регионе затянется на несколько лет. По его словам, граждане стран Евросоюза и местный бизнес будут испытывать трудности в течение ближайших 2-3 лет.